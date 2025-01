Special Olympics World Winter Games 2025: Torino e il Piemonte pronti a ospitare un evento straordinario

TORINO – Torino e il Piemonte sono pronti a ospitare il più importante appuntamento sportivo mondiale per atleti con disabilità intellettive: gli Special Olympics World Winter Games Turin 2025. Un messaggio che è risuonato unanime alla Fondazione Sandretto Re Rebaudengo, dove comitato

organizzatore, istituzioni, stakeholders e rappresentanti del mondo dell’imprenditoria hanno ribadito il loro convinto “sì” ad un evento di straordinario impatto per il territorio.

L’evento si prefigge di generare impatti positivi su più livelli. Da un punto di vista economico, i Giochi attireranno migliaia di visitatori tra atleti, familiari, tecnici, volontari e appassionati, con significative ricadute sui settori dell’ospitalità, della ristorazione e del turismo. Ma è l’aspetto sociale a rappresentare il cuore pulsante di questa manifestazione. Non da ultimo, i Giochi offriranno un’importante occasione per valorizzare l’immagine del Piemonte e di Torino a livello internazionale, posizionandoli come destinazioni di eccellenza non solo per gli eventi sportivi, ma anche per la loro capacità di mettere al centro le persone e i valori.

Gli eventi sul territorio

Durante gli Special Olympics World Winter Games 2025, Torino e il Piemonte diventeranno il cuore pulsante di un’esperienza unica che andrà ben oltre le competizioni sportive. Le gare delle 8 discipline (sci alpino, sci di fondo, dancesport, pattinaggio artistico, floorball, short track, snowboard e ciaspole) si svolgeranno dall’8 al 15 marzo a Torino Bardonecchia, Sestriere e Pragelato, ma parallelamente si svilupperà un programma di eventi collaterali e attività di avvicinamento che coinvolgeranno attivamente il tessuto associativo, culturale e sociale della regione.

Le scuole saranno protagoniste di percorsi educativi sull’inclusione, con laboratori e incontri dedicati a sensibilizzare le nuove generazioni.

I musei, i teatri e le istituzioni culturali del territorio offriranno un ricco calendario di iniziative, tra cui mostre tematiche, spettacoli teatrali e concerti, che celebreranno la diversità e l’unione tra le comunità. Non mancheranno poi momenti di festa e aggregazione, come la cerimonia di apertura sabato 8 marzo, dove i cittadini e i visitatori potranno immergersi nell’atmosfera dei Giochi e incontrare dal vivo i 1.500 atleti e atlete provenienti da 102 delegazioni.

A segnare solennemente il percorso di avvicinamento ai World Winter Games sarà la torcia olimpica, che partirà da Atene il 25 febbraio per arrivare in Italia il 26, in un percorso che, dopo una tappa in Vaticano, la porterà fino a Torino. Lì inizierà il suo tour per il Piemonte, a partire dai Comuni ospitanti l’evento, per poi andare a toccare tutti i capoluoghi piemontesi, in una serie di appuntamenti locali che renderanno l’esperienza dei Giochi indimenticabile, rafforzando il legame tra il territorio e i valori promossi dagli Special Olympics.

