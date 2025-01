MARENE – Un uomo di 53 anni è stato multato per oltre 5.000 euro dopo essere stato fermato in via Savigliano.

Durante i controlli, è emerso che guidava senza patente, scaduta nel 2000 e revocata nel 2011.

Il veicolo, una Dacia, è stato sequestrato per tre mesi.

