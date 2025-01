La “Falsa Chiesa” di Francesco e il “Vangelo di Satana”: la dottrina dei due ex preti che predicavano in Piemonte da scomunicati

CUNEO – Nel cuneese due ex preti hanno continuato ad esercitare la loro funzione nonostante fossero stati scomunicati o sospesi e sono stati scoperti dai vescovi della Conferenza episcopale piemontese. Si tratta di Alessandro Maria Minutella e don Pietro Follador (fra Celestino della Croce), nel mirino di questo comunicato della Cev.

I due hanno inaugurato e benedetto un centro denominato «Casa Betania» a Savigliano, hanno condotto prediche ed eventi religiosi.

I vescovi della Conferenza però ricordano che i due “non sono autorizzati a presiedere o animare celebrazioni dei sacramenti o altre funzioni liturgiche” perchè “Minutella è stato scomunicato nel 2018 e dimesso dallo stato clericale nel gennaio 2022” e fra Celestino “dal marzo 2023 è stato sospeso dal suo Vescovo”.

“Falsa Chiesa”: la dottrina Minutella contro Papa Francesco

Minutella predicava a Palermo e si era distinto per il suo stile di celebrazione carismatico, avviando anche una trasmissione, Radio Domina Nostra, che solo su YouTube ha raccolto più di 50 mila iscritti. Nei suoi programmi di commento all’attualità e nelle sue prediche accusava Papa Francesco e il Vaticano di non essere fedeli alla dottrina ecclesiastica canonica. Un esempio sono le benedizioni alle coppie dello stesso sesso praticate in Germania e accolte con favore dal Papa: Minutella invece ha detto (min 47:20) che “la benedizione delle coppie gay contraddice l’ordo creationis e l’ordo redentionis. Dio ha creato maschio e femmina. Se una persona ha delle difficoltà di genere non può presumere la benedizione”.

Per aver parlato di “falsa chiesa”, “partigiani di Satana” e aver raccolto una piccola comunità di ecclesiastici che avversavano la dottrina di Papa Francesco, Minutella fu scomunicato per il delitto di eresia e per il delitto di scisma

Questo è un estratto dell’ultima messa di Minutella, in cui definisce la Chiesa una “multinazionale della menzogna e della falsità, una prostituta indegna”.



Pietro Follador, anche detto fra Celestino della Croce è collegato a Minutella perchè ha detto pubblicamente di essere d’accordo con le sue posizioni. per questo il Vescovo di Patti (Messina) lo aveva sospeso, proibendogli di esercitare pubblicamente il ministero.

