Autoarticolato si ribalta sulla Torino-Pinerolo: autostrada chiusa a Volvera

VOLVERA – Dopo l’incendio del furgone di ieri, giovedì 16 gennaio, oggi un nuovo incidente ha scombussolato la viabilità sulla Torino – Pinerolo.

Intorno alle 16:30 un autoarticolato si è ribaltato poco dopo l’uscita di Volvera in direzione Pinerolo. Il mezzo pesante ha occupato due corsie e per rimuoverlo è necessario chiudere l’autostrada obbligando gli automobilisti a uscire a Volvera.

Sul posto l’ambulanza del 118 per soccorrere due feriti, per fortuna in maniera lieve, ma trasportati in ospedale per accertamenti di rito. Oltre ai sanitari erano presenti i vigili del fuoco e i tecnici della società che gestisce la tangenziale di Torino.

Disagi anche alla viabilità alternativa per il convoglio dei mezzi sulle strade secondarie.

Foto di repertorio

