Il sindaco di Biella chiede di multare l’ex consigliere che in un video sembra far esplodere un petardo a Capodanno

BIELLA – Fanno esplodere petardi a Capodanno e poi pubblicano il video su Facebook. Il sindaco di Biella vede il video e invita la polizia municipale a multare il responsabile, che però nega ogni addebbito.

I protagonisti di questa vicenda di fine anno sono l’ex consigliere comunale Alessandro Vignola e il sindaco di Biella Marzio Olivero. Quest’ultimo si è imbattuto in un video su Facebook che mostra i festeggiamenti di Capodanno in piazza a Biella ed ha riconosciuto l’ex consigliere come autore del festeggiamento esplosivo.

Così ha chiesto alla polizia municipale di multarlo per 50 euro, la zanzione prevista. Vignola però contesta la ricostruzione. Non nega di essere stato presente in piazza (del resto c’è un video a dimostrarlo) ma dice di non aver acceso lui quel petardo.

Se Vignola sarà multato sarebbbe il primo e unico caso a Biella in tutto il 2024 di cittadini multati per non aver rispettato il divieto di botti.

