Pecco Bagnaia ospite alla Continassa alla vigilia di Juventus-Milan – VIDEO

TORINO – Pecco Bagnaia, due volte campione del mondo nella MotoGP e grande tifoso bianconero, è stato ospite speciale e fuori programma alla Continassa.

Alla vigilia di Juventus-Milan, nel pomeriggio di oggi Bagnaia ha salutato e abbracciato giocatori e allenatore e ricevuto la maglietta autografata da parte di Dusan Vlahovic.

Alle ore 18:00 di domani, sabato 18 gennaio 2025, la Juventus affronterà in casa il Milan, nel match valido per la ventunesima giornata di Serie A.

Penso che la gara d’andata contro il Milan sia stata figlia anche del modo in cui siamo arrivati a quella sfida. Dei tanti pareggi, invece, come ho già detto più volte non siamo contenti. Ci tengo a ribadire: vogliamo essere più in alto in classifica e lavoriamo tutti i giorni per arrivare alla vittoria. E domani contro il Milan in casa puntiamo a quello.

Vogliamo stare in zona Champions in classifica, abbiamo una grande opportunità contro il Milan, un avversario che rispettiamo così come abbiamo fatto con tutte le avversarie incontrate. Dopo la sfida di domani, però, mancherà ancora tantissimo alla fine del campionato. Sarà una bella gara da giocare.