Maurizio Pedrini è il nuovo presidente di Atc

PIEMONTE – Maurizio Pedrini è il nuovo presidente dell’Agenzia territoriale per la casa. Lo ha deciso il Consiglio regionale del Piemonte, che si è riunito in seduta il 16 gennaio. Insieme a Pedrini ci saranno Fabio Tassone come vicepresidente, Andrea Sacco come consigliere di amministrazione in rappresentanza delle minoranze, Stefano Rigon come revisore dei conti effettivo e Andrea Golia come supplente.

Le Atc sono enti pubblici di servizio, non economici, ausiliari della Regione, dotati di autonomia organizzativa, patrimoniale, amministrativa, contabile, che attuano e gestiscono il patrimonio di edilizia sociale.

