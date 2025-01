A Fossano l’associazione Plastic Free ha ripulito piazza Vittorio Veneto

CUNEO – “L’attenzione per l’Ambiente deve essere una priorità: questo è il nostro Mondo e lo dobbiamo tutelare, non ne abbiamo un altro di riserva. Soprattutto è nostro dovere, come cittadini e come politici, preservarlo al meglio per le generazioni del futuro. Ringrazio i volontari dell’associazione Plastic free per il loro grande impegno che noi, come amministrazione comunale, non solo condividiamo ma intendiamo sostenere in ogni modo”.

Con queste parole l’assessore all’Ambiente del Comune di Fossano, Giacomo Pellegrino, si è rivolto alle ragazze ed ai ragazzi che con impegno ieri, si sono ritrovati in piazza Vittorio Veneto, ed hanno raccolto i rifiuti gettati a terra in questa bella piazza cittadina e nelle aree limitrofe.

