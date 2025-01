A Pinerolo nasce “Legg-io”: un progetto innovativo per il sostegno extrascolastico di studenti con DSA e BES

TORINO – Pinerolo si prepara ad accogliere un’iniziativa di grande valore per il mondo della scuola e per le famiglie: “Legg-io”, un servizio innovativo di sostegno extrascolastico che partirà il 20 gennaio 2025 presso il Porto Aperto Social Point, situato in via Nazionale 32. Questo progetto si propone di offrire un supporto specifico e mirato a studenti e studentesse con Disturbi Specifici dell’Apprendimento (DSA) e Bisogni Educativi Speciali (BES), rispondendo così a una crescente necessità di inclusione e personalizzazione nell’ambito educativo.

Legg-io si distingue per il suo approccio integrato, che non solo mira a costruire un metodo di studio personalizzato per ciascun studente, ma anche a consolidare un dialogo attivo con insegnanti e istituzioni scolastiche. L’obiettivo è creare una rete educativa che supporti gli alunni nel loro percorso di apprendimento, assicurando un’attenzione particolare alle loro esigenze individuali.

Il servizio prevede una serie di attività, tra cui la valutazione degli apprendimenti, interventi di riabilitazione e potenziamento, e consulenze per i genitori, con l’intento di valorizzare le risorse familiari. Una squadra di professioniste altamente specializzate guiderà le attività: Francesca Biglieri, referente e tutor del progetto, insieme a Federica Prot, psicologa dell’età evolutiva esperta in psicopatologia dell’apprendimento scolastico, e Giulia Damiano, tutor e coordinatrice delle attività.

