Cinghiale in pista all’aeroporto di Caselle Torinese

TORINO – Sabato 18 gennaio, la tranquillità dell’aeroporto di Caselle Torinese è stata interrotta da un inaspettato ospite: un cinghiale che ha eluso le misure di sicurezza, saltando le reti con filo spinato ed entrando nella pista d’atterraggio. La situazione ha destato l’attenzione di passanti e tecnici dello scalo, mettendo in allerta le autorità aeroportuali.

Il cinghiale ha provocato il dirottamento di un volo Ryanair in arrivo da Brindisi, costringendo l’aereo a dirigersi verso l’aeroporto di Milano Malpensa. I passeggeri, già in procinto di atterrare, hanno dovuto affrontare un imprevisto viaggio in navetta verso Torino, mentre il personale di sicurezza si è mobilitato per gestire la strana emergenza.

Grazie all’intervento rapido e coordinato dei tecnici della Sagat, il cinghiale è stato allontanato dall’area di volo, permettendo così il ripristino della normale operatività dello scalo.

