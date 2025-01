Cuneo, Viale degli Angeli: il futuro è pedonale, ma con un’apertura straordinaria ai veicoli

CUNEO – Viale degli Angeli, uno dei principali viali della città, si prepara a una nuova fase della sua vita urbana. La proposta di sperimentazione lanciata dall’assessore comunale alla mobilità, Luca Pellegrino, prevede che l’arteria rimanga pedonale, ma con un’estensione dell’orario di apertura ai veicoli che si applicherà per tutto l’anno, non solo nei giorni scolastici.

Fino al 2020, Viale degli Angeli era un’importante via di transito, con oltre 11.000 passaggi al giorno. Tuttavia, durante la pandemia, l’arteria ha vissuto una trasformazione, diventando un “polmone verde” per la città e mantenendo l’isolamento dal traffico nella tratta tra corso Brunet e il santuario. La decisione di limitare l’accesso ai veicoli, riservando la fascia oraria dalle 7 alle 9 nei giorni feriali, ha però avuto ripercussioni sulle strade limitrofe, portando a un notevole aumento del traffico in via Bersezio, via Medaglie d’oro e via Dante Livio Bianco.

I dati raccolti dall’amministrazione comunale hanno messo in luce la necessità di trovare un equilibrio tra la fruibilità dell’area e la gestione del traffico. La nuova proposta prevede di chiudere Viale degli Angeli al traffico veicolare nei giorni feriali da corso Vittorio Emanuele II fino al santuario, estendendo la chiusura a 450 metri in meno rispetto all’attuale isola pedonale. Questo provvedimento mira a ridurre la congestione in un’area già critica, senza rinunciare alla possibilità di accesso per i veicoli nelle prime ore della giornata.

Nei fine settimana e nei giorni festivi, il divieto di accesso ai veicoli rimarrà confermato, garantendo così un’area completamente pedonale e un ambiente più vivibile per residenti e visitatori.

