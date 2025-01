Igor Novara: vittoria sofferta contro Firenze, ma la strada verso la Coppa Cev è in salita

NOVARA – In un match che ha messo in evidenza le difficoltà attuali della Igor Novara, le azzurre hanno dovuto sudare non poco per superare una Firenze determinata e combattiva. Nonostante la posizione in classifica delle avversarie, che non dovrebbe spaventare, Novara ha faticato a imporsi, trovandosi subito in svantaggio nel primo set. La rimonta, avvenuta solo nel quarto set, ha evidenziato una mancanza di controllo e solidità nel gioco delle novaresi, che non sono riuscite a gestire il match con la dovuta autorità.

Le due sconfitte in trasferta della settimana precedente pesavano sulle spalle di Bosio e compagne, creando un clima di tensione che ha reso la vittoria ancor più preziosa. La conquista dei tre punti, sebbene ottenuta con fatica, rappresenta un’iniezione di fiducia in un momento delicato della stagione. Tuttavia, per affrontare la sfida di mercoledì in Coppa Cev, dove dovranno rimontare un 3-1 subito in Turchia, sarà fondamentale un cambiamento di approccio e mentalità.

La Igor dovrà lavorare duramente per alzare il proprio livello e affrontare con determinazione la prossima gara.

