Lutto nel politico Astigiano: è morta Rosanna Valle, ex Consigliera Regionale

ASTI – Asti piange la scomparsa di Rosanna Valle, ex consigliera regionale e personaggio di riferimento nel panorama politico astigiano, deceduta nella notte scorsa all’età di 71 anni. La Valle ha ricoperto il ruolo di consigliera durante la IX legislatura, dal 2010 al 2014, sotto la presidenza di Roberto Cota, e ha contribuito attivamente alla vita politica locale, prima come esponente del Popolo della Libertà e poi come fondatrice del gruppo consiliare Progett’Azione nel maggio 2012.

Il sindaco di Asti, Maurizio Rasero, ha espresso il proprio cordoglio sottolineando il valore umano e professionale di Rosanna Valle.

La carriera di Valle è stata caratterizzata da un forte impegno sociale e politico. Anche Marco Gabusi, consigliere e collega, la ricorda con affetto.

I funerali di Rosanna Valle si terranno martedì 21 gennaio alle 18:30 nella chiesa di San Pietro in Supponito, a Villanova d’Asti, con una cerimonia commemorativa mercoledì mattina 22 gennaio alle 10.

