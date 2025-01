Due anni e nove mesi all’ingegnere dell’Asl To 3 che in contemporanea svolgeva anche un altro lavoro

TORINO – Non avrebbe potuto ma svolgeva un doppio incarico. Per questo il dottor Luca Bonadonna, 52 anni di Rosta, è stato condannato in primo grado a due anni e 9 mesi. Insieme al 52enne è stato condannato a 2 anni e 6 mesi anche l’impresario Marino Montrucchio.

Le accuse sono falsa attestazione, falso ideologico e turbativa d’asta.

Il doppio incarico di Bonadonna

Bonadonna non solo era dipendente dell’Asl, ma – come riporta Rai News – per integrare il reddito che già percepiva dall’ente pubblico, collaborava anche con una ditta edile. L’uomo svolgeva il ruolo di tecnico e preparava i dettagli delle offerte indispensabili all’azienda per poter partecipare ai bandi di gara. Ma il doppio incarico è proibito dalla legge per i dipendenti con quel regime di ingaggio.

L’ingegnere aveva collaborato anche alla relazione tecnica per un bando da un milione di euro relativo alla realizzazione dell’impianto elettrico al grattacielo della Regione e alla manutenzione dei sistemi antincendio negli edifici della Regione Val d’Aosta.

Probabilmente si continuerà in Appello.

Iscrivi al canale Quotidiano Piemontese su WhatsApp, segui la nostra pagina Facebook e continua a leggere Quotidiano Piemontese