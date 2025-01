A Torino rubano le gomme lasciando le auto sui mattoni, 15 casi in poche settimane

TORINO – Che sia una banda organizzata o casi diversi uno dall’altro per il momento non è dato saperlo, certo la maggioranza dei casi è concentrata nella zona sud di Torino, il che farebbe ipotizzare che la mano sia sempre la stessa.

Una serie di furti di pneumatici si sta verificando da dicembre scorso. In poche settimane, meno di un mese, sono almeno 15 i casi segnalati. Gomme portate via e auto lasciate sui mattoni. Un metodo molto utilizzato negli anni ’80 in città ed ora tornato pericolosamente di moda.

In via Gaidano ci sono stati due furti, altri due in via Guido Reni e a Grugliasco. Poi corso Sebastopoli, via Bonfante, corso Tazzoli, via Piobesi, via Mila, corso Orbassano, piazza Guala. L’intera zona che ha per centro MIrafiori Sud e poi si allarga a raggiera è stata colpita.

