Amer Lojain è la nuova sindaca junior di Torino, insediato il consiglio comunale dei ragazzi

TORINO – Un centinaio di giovanissimi si sono riuniti presso la Sala Carpanini di Torino per un evento che rappresenta una tappa significativa nell’educazione civica della città: l’elezione del nuovo Sindaco Junior e del Presidente del Consiglio del Consiglio Comunale dei Ragazzi (CCR). Tra i partecipanti, 62 consiglieri eletti come rappresentanti delle scuole cittadine e 31 giovani reporter incaricati di curare la comunicazione dell’evento.

L’incontro aveva come obiettivo principale l’elezione delle cariche chiave del CCR, ruoli rinnovati ogni anno per offrire a giovani e giovanissimi l’opportunità di vivere in prima persona i meccanismi democratici. Dodici i candidati che si sono sfidati per la carica di “primo cittadino junior”, presentandosi singolarmente ai consiglieri votanti con programmi incentrati su tematiche cruciali: dalla promozione dello sport all’incentivazione del trasporto sostenibile, passando per il miglioramento della vivibilità urbana, la garanzia di pari opportunità scolastiche e l’incremento di spazi sicuri per giovani e giovanissimi.

Dopo un avvincente secondo turno di ballottaggio, è stata eletta Sindaca Junior Amer Lojain, studentessa dell’Istituto Comprensivo Bobbio Novaro di Torino. Già attiva come consigliera e membro della Commissione Pari Opportunità e Diritti del CCR, Amer ha dichiarato che il suo primo impegno sarà quello di ascoltare le idee e le proposte di tutti i giovani di Torino, con l’obiettivo di migliorare concretamente la città.

La carica di Presidente del Consiglio è invece andata a Manuel Miranda, rappresentante dell’Istituto di Istruzione Secondaria Calamandrei, eletto già al primo turno di votazioni.

A consegnare i simboli ufficiali ai neo eletti è stata Carlotta Salerno, assessora alle Politiche educative e giovanili della Città di Torino. Nel suo intervento, l’assessora ha sottolineato l’importanza di questa iniziativa: “Iniziare la seconda edizione del Consiglio con 2 scuole su 3 della città rappresentate è una grande soddisfazione. Abbiamo visto questa mattina le ragazze e i ragazzi visibilmente emozionati e assistito al colpo di scena del ballottaggio per l’elezione della Sindaca. L’obiettivo del Consiglio è proprio questo: far vivere loro i reali meccanismi delle istituzioni, anche con imprevisti, perché possano innamorarsi della democrazia e tutelarla. Non solo educazione: grazie al CCR potranno far sentire la propria voce, lavorare a stretto contatto con il consiglio dei ‘grandi’, proporre azioni e progetti. Buona fortuna alle cariche elette e buon CCR!”

Con l’elezione delle nuove cariche, il CCR di Torino conferma il suo ruolo fondamentale nel formare le giovani generazioni alla partecipazione democratica, offrendo loro uno spazio reale per esprimere idee e costruire il futuro della città. Auguri di buon lavoro a tutti i ragazzi e le ragazze coinvolti in questa stimolante avventura!

