Champions League: Brugge – Juventus finisce 0 a 0

BRUGES – È andata in scena allo stadio Breydel di Bruges, in Belgio, la partita tra Brugge e Juventus che finisce 0 a 0.

Un primo tempo senza grandi colpi di scena seppur i bianconeri di Motta abbiano dominato per possesso palla, ma di fatto senza rendersi abbastanza pericolosi da arrivare al goal. Non sono stati da meno i belgi. Per questo i primi 45′ terminano a reti inviolate.

La ripresa regala qualche colpo di scena. La Juve ha avuto delle buone chances con Nico Gonzalez, Koopmeiners e Locatelli, ma anche i belgi sono andati vicino alla rete con Jutglà e Nilsson. La partita termina comunque in parità ma con un prezioso punto per la Juve che vale la matematica certezza di accedere ai playoff.

