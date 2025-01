Storico palazzo di via Sacchi a Torino diventa una struttura turistico ricettiva residenziale

TORINO – L’edificio di fine Ottocento nell’isolato tra via Sacchi, via Montevecchio, via Camerana all’angolo con corso Stati Uniti – di proprietà della Cassa previdenza Geometri e un tempo sede di uffici della Regione Piemonte – cambia destinazione d’uso per trasformarsi in una struttura turistico ricettiva residenziale.

Il Consiglio comunale ha approvato all’unanimità il permesso di costruzione in deroga al Prg (Legge 106/2011) e il cambio d’uso da uffici pubblici a destinazione turistico ricettiva. L’edificio conformato a C con cortile interno, vuoto da diversi anni, affaccia sui portici degradati di via Sacchi 20. Il progetto di riqualificazione conservativa consentirà il recupero dei portici e l’apertura di una struttura formata da cinquanta unità immobiliari con camere singole, monolocali e bilocali.

Il fabbricato si eleva per cinque piani, oltre al piano interrato e a un piano sottotetto: al piano terra la reception, spazi per il coworking, sale riunioni e tre attività commerciali affacciate sui portici; l’interrato sarà destinato ad autorimessa, magazzini, locali tecnici ed archivi mentre ai piani superiori troveranno posto le unità immobiliari.

Il cambio d’uso riguarda 4.150 mq complessivi di Slp. La Città prevede di introitare un contributo di costruzione di 268mila euro e un contributo di riqualificazione di 189mila euro.

