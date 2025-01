All’ospedale di Ivrea due aggressioni contro il personale sanitario in pochi giorni

IVREA – Due episodi di violenza in pochi giorni hanno visto vittime il personale sanitario del pronto soccorso di Ivrea. A denunciare l’accaduto è il sindacato Nursind.

I fatti

Domenica pomeriggio un uomo noto per problemi psichiatrici e abuso di sostanze, sarebbe andato in escandescenza e avrebbe dato un calcio rompendo un pezzo di parete del pronto soccorso. Successivamente sarebbe stato fermato dalla polizia presente in quella circostanza.

Ieri sera una donna in evidente stato di alterazione, avrebbe ribaltato la scrivania del triage dove si trovava un’infermiera, che avrebbe riportato una contusione alla mano.

Secondo Giuseppe Summa del sindacato Nursind, il numero di episodi di aggressione fisica e verbale al pronto soccorso di Ivrea, è fortemente allarmante, poiché se pur il fenomeno è presente a livello nazionale, i numeri in questo caso sono nettamente in aumento rispetto ad altre realtà.

Sono numerosissimi infatti, gli accessi in pronto soccorso di pazienti accompagnati per agitazione psicomotoria e abuso di sostanze che si trasformano in episodi di violenza.

Ad ottobre 2024 il nostro sindacato, purtroppo non era stato invitato in occasione della giornata organizzata con le istituzioni per l’ordine e la sicurezza pubblica. Chiederemo direttamente un incontro al Prefetto, perché ad Ivrea c’è una situazione meritevole di maggiore attenzione per prevenire le cause e intervenire a tutela degli operatori. Porremo prioritariamente il tema alla nuova Direzione Generale per chiedere di accelerare sugli interventi che non sono stati ancora messi in atto ( es. Guardie armate altri), e riaprire il tavolo con i vari attori. Riteniamo altresì che si acceleri sugli interventi dichiarati dalla regione in merito. I pronto soccorso sono già in grave difficoltà per le note criticità legate al sovraffollamento e tali episodi aggravano maggiormente le criticità di chi ci lavora.

Ha commentato Summa.

