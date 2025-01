Arrestato un 39enne a Novara: trovata cocaina sepolta nel terreno

TORINO – Il 15 gennaio scorso, la Squadra Mobile della Questura di Novara ha arrestato un uomo di 39 anni in flagranza di reato, accusato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. L’operazione ha portato al rinvenimento di 2 chili e 93 grammi di cocaina, occultati in uno zaino sepolto nel terreno dell’abitazione dell’uomo.

L’arresto è avvenuto dopo che gli agenti avevano osservato il soggetto compiere ripetuti e sospetti movimenti verso un terreno vicino alla sua casa. Dopo aver scavato e recuperato uno zaino, l’uomo rientrava a casa, per poi ripetere la stessa operazione poco dopo. La situazione ha insospettito i poliziotti, che hanno deciso di intervenire.

Durante la perquisizione personale e domiciliare, estesa anche al terreno, gli agenti hanno rinvenuto lo zaino sepolto a notevole profondità. All’interno, era contenuto un sacchetto in plastica sottovuoto con la sostanza stupefacente, successivamente identificata come cocaina. Oltre alla droga, sono stati sequestrati anche 1500 euro in contante, suddivisi in banconote di piccolo taglio, ulteriore indizio di attività illecita.

L’uomo, già noto alle forze dell’ordine per precedenti segnalazioni, è stato arrestato e condotto presso la casa circondariale di Novara, dove rimarrà a disposizione dell’autorità giudiziaria.

