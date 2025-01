Jeans da uomo per tutti i giorni – ecco alcune idee per outfit firmati Dickies, Calvin Klein e Armani Exchange Jeans

Dritti, oversize o a vita bassa: i jeans da uomo sono un capo versatile e sempre alla moda che non può assolutamente mancare (in tutte le sue versioni) nel proprio guardaroba.

Amati poiché risultato del mix perfetto tra stile senza tempo e comodità, i jeans sono particolarmente apprezzati anche per i numerosi – facili – abbinamenti che si possono fare con questi!

Ma vediamo insieme le ultime tendenze fashion che vedono protagonista questo capo e alcuni dei principali brand di moda in questa categoria, come Dickies e Levi’s.

Quali sono i migliori jeans da indossare nella quotidianità?

Per quanto scegliere un paio di jeans da uomo possa sembrare un compito facile, questo non è sempre il caso. Vi sono infatti numerosi tessuti denim dalle proprietà differenti – così come numerosi design che offrono molteplici tipologie di vestibilità.

I capi firmati Dickies, ad esempio, si distinguono per un taglio estremamente moderno che strizza l’occhio alle ultime tendenze del mondo streetwear; parliamo quindi di jeans dalla gamba più ampia, ideali per rimanere comodi nella quotidianità o per uscire di sera con gli amici.

Questo modello, decisamente più contemporaneo, può essere indossato con una semplice t-shirt o una leggera maglietta a maniche lunghe per affrontare una giornata piena di impegni senza rinunciare al comfort; in alternativa, si presenta come un’ottima soluzione per un look “effortlessly chic” quando abbinato ad una polo con zip o ad un cardigan aperto!

Vi sono però altri jeans, come quelli del brand Armani Exchange, che si caratterizzano per materiali di alta qualità e tagli che garantiscono una vestibilità ottimale (quasi come se fossero su misura!). Questi jeans da uomo sono ideali per contesti anche più formali se abbinati ad un elegante blazer o se indossati con una camicia sartoriale.

Come abbinare i jeans per ottenere il perfetto look da tutti i giorni?

I jeans sono il capo perfetto per creare in pochi minuti un outfit comodo, versatile e stiloso per tutti i giorni!

Per una giornata in ufficio opta per jeans dalle linee essenziali e pulite, come i modelli Calvin Klein Jeans su Answear.it. Grazie al loro design minimal, infatti, sono la scelta migliore per il perfetto look business casual – che unisce la formalità al comfort.

Se invece hai bisogno di un look più sofisticato dell’ultimo minuto, abbina un paio di jeans dritti – blu o neri in base alle tue preferenze – ad un pullover oversize, da indossare sopra ad una camicia con colletto all’italiana.

Prediligi look moderni? Allora non avere paura di osare con jeans da uomo con tasche laterali, strappi o dettagli decorativi che aggiungono un pizzico di carattere all’outfit; da indossare sopra, una felpa oversize, una t-shirt o un maglione ricamato in base alla stagione.

Come ultimo, non dimenticarti degli accessori! La giusta cintura può infatti spesso rivelarsi come il tassello mancante per un perfetto outfit da tutti i giorni; opta per una cintura in pelle se preferisci rimanere sul classico, oppure scegli una cintura in tessuto o in metallo per un look più audace.

Iscrivi al canale Quotidiano Piemontese su WhatsApp, segui la nostra pagina Facebook e continua a leggere Quotidiano Piemontese