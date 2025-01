Rinnovamento e accessibilità: la Giunta comunale approva interventi di riqualificazione nei cimiteri di Torino

TORINO – La Giunta comunale di Torino ha dato il via libera a due importanti delibere proposte dall’assessora ai Servizi Cimiteriali, Chiara Foglietta. Gli interventi riguardano la riqualificazione di diverse strutture presso il Cimitero Monumentale e la manutenzione delle strade e dei marciapiedi nel Cimitero Parco, con l’obiettivo di migliorare l’accessibilità e le condizioni generali di questi spazi di memoria.

Al Cimitero Monumentale, i lavori si concentreranno su due gruppi specifici: il gruppo 34, situato presso il campo 6, e il gruppo 35, presso il campo 2, nell’ottava ampliamento. I fabbricati, costruiti tra gli anni ’70 e ’80, presentano segni di fisiologico deperimento e necessitano di un intervento mirato per ripristinare le condizioni di sicurezza e comfort. I lavori prevedono l’installazione di due ascensori, uno per ciascun edificio, il rinnovo degli impianti di illuminazione, nonché interventi di tinteggiatura e ripristino dell’intonaco. Questo progetto non solo garantirà un adeguato standard di fruizione per i visitatori, ma permetterà anche di estendere le concessioni di sepoltura, che hanno già esaurito il primo ciclo quarantennale.

Parallelamente, il Cimitero Parco beneficerà di un progetto di rifacimento delle strade e dei marciapiedi, con particolare attenzione alle aree maggiormente danneggiate. I marciapiedi saranno completamente ristrutturati, e verranno creati nuovi percorsi pedonali. Inoltre, saranno effettuati lavori di ripristino delle cordolature e miglioramenti alla segnaletica orizzontale esistente, per facilitare la mobilità all’interno di questo spazio.

L’importo totale per questi interventi ammonta a 3.157.400 euro, di cui 2.132.800 euro destinati al Cimitero Monumentale e 1.024.600 euro al Cimitero Parco. I fondi provengono interamente da A.F.C. Torino e i lavori sono programmati per partire nel prossimo autunno. La Giunta ha assicurato che saranno adottate misure per limitare al massimo il disagio per le famiglie che si recano a visitare i propri cari, con chiusure solo temporanee delle aree di accesso interessate.

