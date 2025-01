Torino, tenta il furto su una automobile ma scatta l’allarme: arrestato

TORINO – Un uomo di 45 anni è stato colto in flagranza e arrestato per furto aggravato.

I fatti

Gli agenti del commissariato di P.S. Barriera Milano, impegnato nel controllo del territorio, si sono accorti di un’autovettura parcheggiata in via Lorenzo Bruno con i sistemi di allarme attivati. Avvicinandosi, i poliziotti hanno sorpreso una persona, in possesso di una scatola di grosse dimensioni, scendere in tutta fretta dall’auto e cercare di fuggire.

L’uomo, subito fermato, non era in grado di giustificare la sua presenza sul posto e la provenienza della scatola.

Tramite accertamenti, gli operatori sono risaliti ai proprietari dell’autovettura, che presentava il lunotto posteriore infranto, i quali hanno confermato di aver lasciato nell’auto, parcheggiata sotto casa, proprio la scatola di grandi dimensioni trovata in possesso dell’uomo.

La Procura della Repubblica di Torino ha richiesto e ottenuto la convalida dell’arresto.

