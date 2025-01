Ecco il meteo in Piemonte del prossimo Weekend

TORINO – Che tempo farà in Piemonte questo weekend, 22-26 gennaio?

In generale, il fine settimana in Piemonte sarà caratterizzato da una variabilità meteorologica, con cieli parzialmente nuvolosi e possibili deboli precipitazioni, soprattutto nelle province settentrionali. Le temperature saranno miti per il periodo, con massime comprese tra 6°C e 17°C.

Ecco le previsioni del meteo provincia per provincia:

Torino

Sabato 25 gennaio : Cieli parzialmente nuvolosi con schiarite. Temperature massime intorno a 11°C e minime di 5°C.

: Cieli parzialmente nuvolosi con schiarite. Temperature massime intorno a 11°C e minime di 5°C. Domenica 26 gennaio: Nuvolosità variabile con possibili deboli piogge in serata. Temperature massime di 12°C e minime di 5°C.

Alessandria

Sabato 25 gennaio : Cieli parzialmente nuvolosi con schiarite. Temperature massime intorno a 17°C e minime di 7°C.

: Cieli parzialmente nuvolosi con schiarite. Temperature massime intorno a 17°C e minime di 7°C. Domenica 26 gennaio: Poco sole, poi rannuvolamento. Temperature massime di 17°C e minime di 8°C.

Asti

Sabato 25 gennaio : Da soleggiato a parzialmente nuvoloso. Temperature massime intorno a 14°C e minime di 6°C.

: Da soleggiato a parzialmente nuvoloso. Temperature massime intorno a 14°C e minime di 6°C. Domenica 26 gennaio: Nuvolosità variabile con schiarite. Temperature massime di 16°C e minime di 4°C.

Biella

Sabato 25 gennaio : Cieli parzialmente nuvolosi con schiarite. Temperature massime intorno a 9°C e minime di 4°C.

: Cieli parzialmente nuvolosi con schiarite. Temperature massime intorno a 9°C e minime di 4°C. Domenica 26 gennaio: Possibilità di piogge deboli. Temperature massime di 9°C e minime di 5°C.

Cuneo

Sabato 25 gennaio : Cieli prevalentemente sereni o poco nuvolosi. Temperature massime intorno a 16°C e minime di 9°C.

: Cieli prevalentemente sereni o poco nuvolosi. Temperature massime intorno a 16°C e minime di 9°C. Domenica 26 gennaio: Nuvolosità bassa. Temperature massime di 16°C e minime di 9°C.

Novara

Sabato 25 gennaio : Cieli molto nuvolosi o coperti con deboli nevicate fino al pomeriggio. Temperature massime intorno a 6°C e minime di 0°C.

: Cieli molto nuvolosi o coperti con deboli nevicate fino al pomeriggio. Temperature massime intorno a 6°C e minime di 0°C. Domenica 26 gennaio: Cieli molto nuvolosi o coperti con deboli nevicate fino al pomeriggio. Temperature massime di 6°C e minime di 0°C.

Verbano-Cusio-Ossola

Sabato 25 gennaio : Cieli molto nuvolosi o coperti con deboli nevicate fino al pomeriggio. Temperature massime intorno a 6°C e minime di 0°C.

: Cieli molto nuvolosi o coperti con deboli nevicate fino al pomeriggio. Temperature massime intorno a 6°C e minime di 0°C. Domenica 26 gennaio: Cieli molto nuvolosi o coperti con deboli nevicate fino al pomeriggio. Temperature massime di 6°C e minime di 0°C.

Vercelli

Sabato 25 gennaio : Cieli molto nuvolosi o coperti con deboli nevicate fino al pomeriggio. Temperature massime intorno a 6°C e minime di 0°C.

: Cieli molto nuvolosi o coperti con deboli nevicate fino al pomeriggio. Temperature massime intorno a 6°C e minime di 0°C. Domenica 26 gennaio: Cieli molto nuvolosi o coperti con deboli nevicate fino al pomeriggio. Temperature massime di 6°C e minime di 0°C.

Fonti: Arpa Piemonte, 3B Meteo, Meteo Areonautica

Iscrivi al canale Quotidiano Piemontese su WhatsApp, segui la nostra pagina Facebook e continua a leggere Quotidiano Piemontese