I dazi di Trump spaventano le imprese tessili di Biella

BIELLA – Il 2024 non è stato un anno particolarmente brillante per gli export tessili biellesi in America. La contrazione delle esportazioni rilevata è di -4,3%.

Lo scenario per il settore diventa più inquietante, una volta ascoltato il discorso di insediamento alla Casa Bianca di Donald Trump.

Il Presidente eletto intende aumentare i dazi sulle esportazioni europee e cinesi per salvaguardare le imprese statunitensi e il mercato interno.

Per questo il direttore generale di Confindustria Moda, Gianfranco Di Natale, chiede a gran voce alle istituzioni di scongiurare una guerra commerciale USA-UE, che comporterebbe ulteriori colpi al settore tessile biellese, potenzialmente letali.

