Inaugurata la partnership tra Collegio Carlo Alberto e ESCP Business School

TORINO – Un importante passo avanti per la formazione manageriale e la ricerca accademica prende forma a Torino con la partnership strategica tra ESCP Business School e Fondazione Collegio Carlo Alberto.

L’accordo, presentato ufficialmente durante un evento inaugurale, punta a creare sinergie capaci di generare innovazione e impatto nel mondo accademico e imprenditoriale.

La collaborazione si traduce in iniziative concrete, come il lancio della nuova specializzazione in “Managerial Economics and Business Strategy” del Master in Management, che debutta questo mese.

Il percorso, che combina teoria e pratica attraverso un curriculum rigoroso, affronta temi attuali come il comportamento strategico delle imprese, l’economia comportamentale, l’analisi dei dati per decisioni strategiche e le metodologie empiriche.

L’obiettivo? Formare leader preparati ad affrontare le sfide complesse di un mercato globale in continua evoluzione.

Oltre ai programmi accademici, l’accordo prevede un ciclo di seminari di ricerca congiunti, che coinvolgeranno studiosi di fama internazionale per promuovere lo scambio di idee e nuove prospettive teoriche.

A questi si aggiunge un workshop annuale, previsto per giugno 2025, dedicato alle ultime tendenze in finanza aziendale e intermediazione finanziaria.

Questa collaborazione rappresenta non solo un investimento nella formazione di alto livello, ma anche un segnale forte per il territorio torinese, che si conferma un centro d’eccellenza per l’educazione e la ricerca.

