L’Ufficio Immigrazione della Prefettura di Torino si trasferisce e “affitta” la chiesa del Santo Volto

TORINO – A partire dall’autunno del 2025 gli uffici della sezione Immigrazione della Prefettura di Torino si trasferiranno da corso Verona a via Val della Torre, ovverno nella sede della Curia Arcivescovile. I locali, di proprietà della Chiesa, si trovano accanto alla chiesa del Santo Volto, nei pressi di Parco Dora; la Curia invece tornerà in centro a Torino, in via dell’Arcivescovado 12.

Nelle scorse settimane erano già trapelate delle ipotesi riguardo al trasferimento della Curia, che probabilmente ha ritenuto troppo onerosi i costi di manutenzione e di riscaldamento del Santo Volto. I contratti per formalizzare l’accordo sono ancora in fase di definizione.

