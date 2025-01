CUNEO – Nei boschi di Pezzolo Valle Uzzone, nel cuneese al confine con la Liguria, è stato ritrovato un cranio umano. A scoprire il teschio sono stati alcuni cacciatori durante una battuta di caccia nei giorni scorsi. La località del ritrovamento, la zona “Porcavio”, è stata transennata dai carabinieri, che hanno raccolto il reperto e lo stanno esaminando.

Questo caso rientra nella fattispecie di “Ritrovamento di resti umani non identificati” e gli agenti devono seguire un documento con indicazioni precise, chiamato disciplinare operativo e messo a disposizione dal Ministero dell’Interno. Prima di tutto, il primo ad essere informato è il Sindaco del Comune in cui c’è stata la segnalazione; egli informerà l’Asl, le forze dell’ordine (se non sono già sul posto) e l’Autorità giudiziaria. Successivamente, la palla passa alla Procura, che “dispone il trasferimento dei resti all’Obitorio/Sezione/Dipartimento di Medicina Legale territorialmente competente”. Dopo, il medico legale “provvede al prelievo del campione biologico e alla compilazione delle sezioni della scheda post mortem applicabili al caso di rinvenimento di parti di cadavere o di resti mortali”.

Dopo le analisi, l’identità dell’osso viene comunicata al Sindaco, alla polizia locale, alla Prefettura e al Commissario straordinario del Governo per le persone scomparse.

