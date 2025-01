Tifoso prova a entrare all’Allianz Stadium per vedere la Juve, ma la partita era in Belgio. E aggredisce le guardie

TORINO – Martedì sera, 21 gennaio 2025, un uomo di 35 anni ha cercato di accedere all’Allianz Stadium, convinto di poter assistere alla partita della Juventus. Tuttavia, i bianconeri erano impegnati in Belgio per un match di Champions League contro il Club Brugge.

All’ingresso 12 dello stadio, il personale di sicurezza ha spiegato al tifoso che l’impianto era chiuso, ma l’uomo ha reagito con rabbia. Nonostante i tentativi di calmarlo, ha perso il controllo e ha aggredito i carabinieri presenti sul posto. Per immobilizzarlo è stato necessario ricorrere al taser.

Dopo l’intervento, il 35enne è stato arrestato e ammanettato. Durante la colluttazione, due carabinieri sono rimasti feriti e sono stati portati in ospedale. Le loro condizioni non destano preoccupazione: guariranno rispettivamente in 10 e 7 giorni.

Iscrivi al canale Quotidiano Piemontese su WhatsApp, segui la nostra pagina Facebook e continua a leggere Quotidiano Piemontese