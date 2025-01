Torino, al Cap10100 la mostra “Soggettività” con le opere di artisti under 30 con disabilità

TORINO – Il Cap10100 ospita, dal 26 gennaio all’8 febbraio, la mostra “Soggettività”, un progetto nato dalla collaborazione con il collettivo universitario Mai Ultimi e curato da Alice Tancredi.

L’esposizione raccoglie le opere di quindici artisti under 30 con disabilità, neurodivergenze e malattie croniche, con l’obiettivo di valorizzare le loro esperienze attraverso l’arte in forme diverse, dalla pittura alla poesia.

Pensata per garantire la massima accessibilità, la mostra integra soluzioni inclusive come font specifici per persone dislessiche, QR code e suoni che permettono anche a persone non vedenti o non udenti di fruire delle opere.

Questo progetto nasce da un bando del collettivo Mai Ultimi, la prima realtà dell’Università di Torino dedicata alla tutela dei diritti e alla rappresentanza degli studenti con disabilità e neurodivergenze.

La mostra sarà inaugurata domenica 26 gennaio alle ore 19 presso il Cap10100, alla presenza dell’assessora alle Politiche Educative e Giovanili del Comune di Torino, Carlotta Salerno.

L’evento inaugurale sarà accompagnato da un talk dal titolo “Possiamo ripensare l’accessibilità dell’arte?”, che approfondirà il tema della progettazione e rappresentazione inclusiva nelle esposizioni artistiche, dando voce a chi vive quotidianamente l’esperienza dell’esclusione sociale.

Iscrivi al canale Quotidiano Piemontese su WhatsApp, segui la nostra pagina Facebook e continua a leggere Quotidiano Piemontese