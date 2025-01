L’ex detenuto è stato espulso ed è irreperibile, assolti quattro agenti accusati di torture nel carcere di Torino

TORINO – Sono stati assolti, in anticipo, quattro agenti di polizia penitenziaria accusati delle presunte torture nei confronti dei detenuti nel carcere Lorusso e Cutugno, che sarebbero avvenute fra il 2017 e il 2019 nel padiglione C, l’area destinata ai detenuti per reati di natura sessuale.

La decisione del tribunale di Torino è arrivata perché l’ex detenuto e parte lesa, per l’episodio che riguarda i quattro agenti, è intanto stato espulso dal nostro Paese e ora è irreperibile.

Come riporta Rai News, quando fu ascoltato durante le indagini il provvedimento di espulsione era già in vigore e quindi, secondo gli avvocati, la sua testimonianza doveva essere acquisita con la formula dell’incidente probatorio. Il dibattimento prosegue per gli altri poliziotti imputati.

Nel novembre del 2024 la corte d’appello di Torino ha assolto Giovanni Alberotanza, comandante della polizia penitenziaria, l’ex agente Alessandro Apostolico e l’ex direttore del carcere Lorusso e Cutugno Domenico Minervini.

