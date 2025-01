Addio ad Alessandro Cherio, imprenditore ed ex presidente del Collegio Costruttori Edili di Torino

TORINO – Giovedì sera, 23 gennaio, si è spento a 65 anni Alessandro Cherio, figura di rilievo dell’imprenditoria torinese e per quasi dieci anni presidente del Collegio dei Costruttori Edili di Torino. Dopo una lunga battaglia contro la malattia, lascia un vuoto profondo nel panorama edilizio e politico della città.

Cherio, oltre alla sua brillante carriera imprenditoriale, si era dedicato con passione alla politica, ricoprendo in passato anche il ruolo di consigliere comunale. Tra i suoi grandi amori, i motori – con una particolare predilezione per il rally – e il Torino Calcio, di cui era un fervente tifoso.

Il cordoglio di ANCE Torino e del sindaco Stefano Lo Russo



Antonio Mattio, presidente di ANCE Torino, ha voluto ricordare così il suo predecessore:

“Siamo profondamente addolorati per la scomparsa di Alessandro Cherio e ci stringiamo al dolore della famiglia. Cherio è stato una figura centrale della nostra Associazione: ha guidato il Collegio per nove anni, impegnandosi con determinazione per rappresentare le istanze del settore edile e rafforzarne il ruolo nell’economia locale. Era una personalità di spicco del tessuto imprenditoriale torinese e un attento interprete dei cambiamenti economici, politici e sociali del nostro tempo. Con la sua scomparsa perdiamo non solo un caro amico, ma anche un prezioso custode della memoria storica dell’Associazione.”

Anche il sindaco di Torino, Stefano Lo Russo, ha espresso il proprio cordoglio:

“Ci lascia Alessandro Cherio, una figura di riferimento per l’edilizia torinese. È stato capace di unire impegno imprenditoriale e politico, affrontando con passione e dedizione sfide importanti. Una persona di grande valore, che mancherà moltissimo a chi ha avuto la fortuna di conoscerlo.”

Le esequie

Il rosario si terrà domenica 26 gennaio alle ore 18 presso la Chiesa di San Massimo (via Mazzini 29). I funerali saranno celebrati lunedì 27 gennaio alle ore 11.30 nella Chiesa di San Francesco di Sales (via dei Mille 25).

