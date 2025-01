Allo stadio Piola un tifoso della Pro Patria è in gravi condizioni dopo la caduta dal parapetto

NOVARA – Al termine della partita di Serie C, che ha visto la squadra di Busto Arsizio soccombere per 2-1, un tifoso si è sporto per salutare i giocatori, perdendo l’equilibrio e cadendo nel fossato sottostante, un vuoto di diversi metri.

L’incidente è avvenuto poco dopo il fischio finale, quando i calciatori della Pro Patria si sono diretti verso la curva ospite per ringraziare i sostenitori. Purtroppo, il gesto di affetto si è trasformato in un dramma: il tifoso, nel tentativo di avvicinarsi ai propri beniamini, è scivolato.

Immediati i soccorsi: l’ambulanza presente allo stadio è intervenuta prontamente, seguita da un’ambulanza medicalizzata. Nonostante i tentativi di rianimazione effettuati direttamente sul posto, le condizioni del tifoso sono apparse subito gravi. È stato quindi trasportato d’urgenza all’ospedale Maggiore di Novara, dove è attualmente in rianimazione.

Iscrivi al canale Quotidiano Piemontese su WhatsApp, segui la nostra pagina Facebook e continua a leggere Quotidiano Piemontese