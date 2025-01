Chiusura temporanea per la caffetteria Casablanca a Torino

TORINO – La caffetteria Casablanca, situata in corso Racconigi 137 a Torino, sarà chiusa per otto giorni, a partire da venerdì 24 gennaio. Il provvedimento, emesso dalla Questura, è il risultato di una serie di controlli effettuati dal Commissariato San Paolo, che hanno rivelato una preoccupante presenza di individui con precedenti penali all’interno del locale.

Nel corso di almeno cinque ispezioni, gli agenti hanno identificato diversi clienti con storie criminali significative. In un episodio inquietante, un cittadino già destinatario di un provvedimento di espulsione e di un ordine di carcerazione, è stato scoperto mentre si nascondeva in un ripostiglio del locale. Un altro cliente, invece, è stato denunciato per ricettazione.

Oltre alla presenza di persone pericolose, la titolare della caffetteria ha ricevuto sanzioni anche per diverse violazioni amministrative, tra cui la detenzione di tabacchi lavorati all’estero, irregolarità in materia di igiene e la mancata esposizione di schede informative obbligatorie.

Questa chiusura temporanea rappresenta una misura di sicurezza adottata dalle autorità per contrastare fenomeni di criminalità e garantire un ambiente più sicuro per la comunità.

