La ragazza che balla nuda sul balcone in centro a Chivasso: non è la prima volta

CHIVASSO – Sono arrivate segnalazioni da più parti di un curioso episodio avvenuto lo scorso 21 gennaio a Chivasso, in pieno centro, in via Caduti per la Libertà. Una giovane ragazza ha messo musica ad alto volume ed ha ballato nuda sul balcone di casa per diversi minuti.

Il balcone è al primo piano e di conseguenza lo spettacolo non è passato inosservato ai passanti. Qualcuno l’ha invitata a rientrare, alcuni automobilisti hanno suonato il clacson. La scena è durata diversi minuti, il tempo di due brani musicali. Poi la giovane ha spento la musica ed è rientrata in casa.

Secondo i vicini non è la prima volta che la ragazza si esibisce in spettacoli del genere. Vive sola e “ogni tanto fa qualche stranezza”.

L’episodio ricorda (con le dovute differenze) quello di qualche anno fa, quando un’altra giovane ragazza, decise di passeggiare nuda per strada, in quel caso era stata anche ripresa in diversi video.

Iscrivi al canale Quotidiano Piemontese su WhatsApp, segui la nostra pagina Facebook e continua a leggere Quotidiano Piemontese