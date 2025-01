Oggi a Torino, l’ultimo saluto a Luca Beatrice, il maestro dell’arte e della cultura

TORINO – Torino piange la perdita di Luca Beatrice, una delle figure più influenti nel mondo dell’arte e della cultura. Il noto curatore e critico è venuto a mancare all’ospedale delle Molinette a causa di un infarto, lasciando un vuoto incolmabile tra gli appassionati e gli addetti ai lavori. I funerali si sono svolti questa mattina, alle ore 11.30, presso la cattedrale di San Giovanni Battista, nel cuore di Torino, dove centinaia di persone si sono radunate per rendere omaggio alla sua memoria.

Luca Beatrice, 60 anni, ha dedicato la sua vita alla diffusione dell’arte, contribuendo in modo significativo a numerose esposizioni e iniziative culturali, sia in Italia che all’estero. La sua passione e il suo impegno per il settore hanno fatto di lui una figura rispettata e amata, capace di unire il mondo dell’arte e quello del grande pubblico.

Durante la cerimonia, i familiari, tra cui il fratello Giulio, hanno occupato il primo banco, accompagnati dal ministro della cultura Alessandro Giuli. La cerimonia è stata caratterizzata da un’atmosfera di profondo rispetto e commozione, con la presenza di artisti, colleghi e amici che hanno voluto rendere omaggio al suo straordinario contributo al panorama culturale.

Non è passata inosservata la bandiera della Juventus, simbolo della sua grande passione calcistica.

