É morto Luca Beatrice, saggista e critico d’arte torinese

TORINO – É morto oggi (martedì 21) il critico d’arte e saggista torinese Luca Beatrice. 63 anni era ricoverato in gravi condizioni all’ospedale Molinette della Città della salute di Torino.

Luca Beatrice, laureato a Torino in Storia del cinema alla Facoltà di Lettere, aveva conseguito il diploma di specializzazione in Storia dell’arte all’Università di Siena. Ex presidente del Circolo dei Lettori, è stato incaricato di curare importanti mostre d’arte in tuta Europa, tra cui la Biennale di Praga dal 2003 al 2005. L’ultimo incarico era la presidenza della Quadriennale di Roma 2025, una delle più rilevanti esposizioni di arte contemporanea italiana.

Questo il ricordo del fratello Giulio Beatrice

Due fratelli non sono due amici. Sono rami dello stesso albero che possono divergere con gli anni… ma il loro legame sarà eterno Ciao Luca fai buon viaggio

L’assessora alla Cultura della Regione Piemonte Marina Chiarelli:

Luca Beatrice è stato una figura di straordinaria rilevanza nel panorama culturale e artistico italiano che ha saputo raccontare l’arte con grande passione avvicinando generazioni di persone al linguaggio universale della creatività. Figura chiave per la cultura piemontese, in particolare durante il suo mandato come presidente del Circolo dei Lettori di Torino ha contribuito a rendere questa istituzione un punto di riferimento per la diffusione della cultura avendo capacità di dialogare con artisti, istituzioni e il grande pubblico ha arricchito non solo il nostro territorio, ma l’intero Paese, facendosi ambasciatore di un’arte viva, popolare e al contempo profonda. .

