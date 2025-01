Riapertura in vista per l’ex centro commerciale Metropolis di Serravalle Scrivia: un possibile nuovo inizio dopo anni di abbandono

TORINO – Serravalle Scrivia si prepara a una possibile rinascita commerciale con la riapertura dell’ex centro commerciale Metropolis, che in seguito è diventato Mercatone Uno. Da anni in stato di abbandono, la struttura ha vissuto una lunga crisi, culminata con la chiusura definitiva avvenuta circa dieci anni fa. Nonostante un breve tentativo di riapertura nel 2021, l’immobile è rimasto desolatamente vuoto, costringendo i circa 30 dipendenti a cercare nuove opportunità lavorative, molti di loro trovando impiego nei negozi dell’adiacente outlet.

Recentemente, nel piazzale dell’ex centro commerciale, sono iniziati lavori di ripristino della recinzione del parcheggio, un segnale che potrebbe preludere a un cambiamento. La Mercatone Uno, in crisi dal 2015 e ora in fase di liquidazione, ha messo in vendita tutti i suoi 12 punti vendita, incluso quello di Serravalle Scrivia, e sembra che ci sia un interesse concreto da parte di una società per rilanciare l’attività commerciale.

L’assessora comunale, Anna Massone, ha confermato che la struttura potrebbe riaprire come centro commerciale dedicato al settore non alimentare, sebbene la superficie di vendita sarà ridotta rispetto al passato a causa di questioni legate al parcheggio. Al momento, però, nessuna richiesta ufficiale è stata presentata all’ufficio commercio del Comune, e si attende l’esito della vendita dell’immobile, con termine per le offerte fissato al 5 maggio.

Iscrivi al canale Quotidiano Piemontese su WhatsApp, segui la nostra pagina Facebook e continua a leggere Quotidiano Piemontese