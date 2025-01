Rifiuti pericolosi seppelliti a Gravellona Toce: scoperta shock in un’area industriale

PIEMONTE – Un’operazione congiunta tra la polizia giudiziaria della stradale di Verbania e l’Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale (Arpa) Piemonte ha portato alla luce una grave situazione ambientale all’interno dell’area industriale di Gravellona Toce, nel Verbano-Cusio-Ossola. Durante gli scavi effettuati su un terreno recentemente acquistato e rivenduto, gli inquirenti hanno scoperto la presenza di rifiuti pericolosi, liquidi e fangosi, seppelliti in modo illecito.

I rifiuti, provenienti da un’attività economica che ha cessato l’attività anni fa, erano stati stoccati in vasche di cemento parzialmente interrate e in un silos decantatore. Secondo le indagini, il titolare di una ditta locale avrebbe tentato una “bonifica artigianale”, interrando i rifiuti anziché smaltirli in modo corretto, prima di rivendere l’area a un prezzo notevolmente maggiorato.

I campionamenti effettuati da Arpa Piemonte hanno confermato la presenza di rifiuti speciali, tra cui idrocarburi, evidenziando un grave rischio per l’ambiente e la salute pubblica. Ora, sarà necessario seguire le indicazioni dell’agenzia per bonificare adeguatamente il terreno, ripristinando così la sicurezza dell’area e prevenendo ulteriori danni ecologici.

Le autorità competenti stanno lavorando per chiarire le responsabilità e assicurare che chi ha messo in atto queste pratiche illegali risponda delle proprie azioni.

