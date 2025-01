Il Derthona fallisce l’opportunità e incassa una sconfitta amara contro il Gozzano

TORTONA – Una sconfitta che brucia e interrompe la mini-serie positiva del Derthona, che nonostante i segnali incoraggianti sul piano del gioco, esce dal campo con l’amaro in bocca. I bianconeri, protagonisti di una buona prestazione, si sono visti negare un rigore evidente e hanno pagato a caro prezzo un’unica disattenzione su calcio d’angolo, che ha deciso il match contro il Gozzano.

Il primo tempo ha visto un inizio promettente per il Derthona, che ha cercato di imporsi, creando due occasioni pericolose con Mariani e Mencagli, ma entrambe vanificate da fuorigioco. Il Gozzano, dopo un quarto d’ora di difficoltà, ha risposto con una punizione ben battuta, ma Cizza ha saputo opporsi con grande reattività.

Nella ripresa, il Derthona ha continuato a premere, con Mencagli molto attivo, ma la fortuna non è stata dalla loro parte. L’episodio più controverso è arrivato con il fallo su Gabrielli, che ha suscitato le ire dei bianconeri, rimasti increduli di fronte alla decisione arbitrale che ha negato loro un rigore sacrosanto. Le proteste hanno portato all’ammonizione del tecnico Turi, evidenziando la frustrazione del gruppo.

Nonostante i tentativi e una serie di calci d’angolo, il Derthona non è riuscito a concretizzare, mentre il Gozzano ha colpito nel momento decisivo, segnando con un colpo di testa su corner. Con la partita in bilico e il tempo che scorreva, i bianconeri hanno continuato a cercare il pareggio, ma un giallo per simulazione a Gabrielli ha chiuso le speranze.

Ora il Derthona si prepara ad affrontare un match cruciale mercoledì a Bra.

Il tabellino di Derthona-Gozzano

DERTHONA – GOZZANO 0-1

MARCATORI: st 40’ Ori

DERTHONA (3-5-2): Cizza; Gilli (25’ st Arcidiacono), Fissore, Procopio; Saidi, Disegni (17’ st Nani), Carli, Tocila, Nobile; Mariani (17’ st Gabrielli), Mencagli. A disp. Mandrino, Gagliardi, Bonicco, La Cava, Robotti, Colucci. All. Turi

GOZZANO (3-4-1-2): Aiolfi; Italiano (22’ st Dalmasso), Ori, Masetti; Di Giovanni (31’ st Fragomeni), Areco, Salducco, Bianchi; Pluvio (22’ st Carollo); Pavesi, Lettieri (20’ st Lischetti). A disp. Ravarelli, Gemelli, Hoxha, Monteleone. All. Lunardon

ARBITRO: Comito di Messina

NOTE Ammoniti Gabrielli; Ori. Calci d’angolo 5-3. Recupero st 4’. Spettatori 200 circa.

