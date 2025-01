Ruba i soldi dalle mani di una donna che sta pagando in cassa in un supermercato a Torino, arrestato

TORINO – Colpo improvviso e fuga rocambolesca giovedì pomeriggio a San Salvario, dove un uomo di 40 anni è stato arrestato dai Carabinieri con l’accusa di rapina impropria.

L’episodio si è consumato in un piccolo supermercato di via Nizza, a pochi passi dalla stazione di Porta Nuova. L’uomo, dopo essere entrato nel punto vendita, si è avvicinato a una donna in attesa di pagare alla cassa. Con un gesto rapido, le ha sfilato una banconota da 50 euro che la vittima teneva in mano per saldare la spesa.

La fuga del malvivente però non è passata inosservata. Un’amica della vittima, testimone del furto, si è subito lanciata all’inseguimento. Nel tentativo di liberarsi, il 40enne l’ha spintonata, continuando a correre nella speranza di far perdere le proprie tracce.

L’intervento dei carabinieri

La situazione è degenerata in pochi minuti, ma i Carabinieri, già in pattuglia nei pressi della zona, sono prontamente intervenuti dopo aver udito le grida di aiuto. Grazie alla descrizione dettagliata fornita dalle due donne e alle immagini delle telecamere di videosorveglianza del supermercato, i militari hanno individuato e bloccato il responsabile.

L’intera sequenza è stata immortalata dalle telecamere di sicurezza, fornendo prove decisive per l’arresto. Il quarantenne è stato quindi trasferito in carcere, dove dovrà rispondere delle sue azioni davanti alla giustizia.

