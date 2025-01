Esplosione in una casa a Piverone: incendio all’interno dell’abitazione

PIVERONE – Poche ore fa, in via Ospizio a Piverone, si è verificata un’esplosione in una casa con relativo incendio all’interno.

A seguito dell’incidente, una persona è rimasta lievemente ferita ed è stata soccorsa dai sanitari del 118. L’episodio si è verificato in un alloggio situato al secondo piano di una palazzina.

Sul posto, sono intervenuti i vigili del fuoco di Ivrea e Rivarolo Canavese, che hanno domato il rogo e messo in sicurezza l’area. Sul posto, presenti anche i carabinieri della compagnia di Ivrea.

