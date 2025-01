Rapina in gioielleria in piazza Gran Madre a Torino

TORINO – Un uomo col volto coperto da una sciarpa e pistola in mano ha fatto irruzione in una gioielleria in piazza Gran Madre a Torino. La rapina si è svolta intorno all’ora di pranzo di sabato 25 gennaio.

L’uomo si è fatto consegnare i gioielli presenti in vetrina e si è allontanato a piedi. La commessa ha poi avvertito la polizia, che sta cercando di ricostruire i successivi movimenti del ladro per riuscire ad identificarlo. Il bottino è ingente ma non ancora quantificato.

Iscrivi al canale Quotidiano Piemontese su WhatsApp, segui la nostra pagina Facebook e continua a leggere Quotidiano Piemontese