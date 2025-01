Sinner in finale agli Australian Open: la diretta al Teatro Regio di Torino

TORINO – A partire da questa mattina alle 9:30, presso il Teatro Regio di Torino, è in corso la proiezione su megaschermo della finale degli Australian Open, cui i fan stanno assistendo gratuitamente per fare il tifo per il grande Jannik Sinner.

A lanciare l’idea di un “watch party” sono stati i Carota Boys, ovviamente presenti in prima fila all’evento: «Siamo entusiasti di questa straordinaria iniziativa che per la prima volta riunisce gli appassionati di tennis in un teatro! E il fatto che sia un luogo storico come il Regio di Torino ci rende ancora più orgogliosi. Go Sinner, go! Un grazie alla Città di Torino e al Teatro Regio per la preziosa ospitalità».

Grazie al supporto di Intesa Sanpaolo e Lavazza, unite dalla passione per il tennis, dalla partecipazione alle Nitto ATP Finals e dallo stesso Sinner, il tempio della lirica si è così trasformato per un giorno nel luogo clou per celebrare il talento del tennista numero 1 al mondo.

