Johnson Righeira torna a Sanremo con L’estate sta finendo

TORINO – Era l’estate del 1985 e sulle spiagge italiane si sentiva un unico indimenticabile e coinvolgente brano dal titolo che sembrava una contraddizione in termini. A cantarlo erano due torinesi che si facevano chiamare Righeira, capaci in quegli anni di conquistare le piazze (e le discoteche) con un’altro clamoroso tormentone come Vamos a la plaja.

L’estate sta finendo compie 40 anni e per festeggiare arriva a Sanremo. Lo farà nella serata delle cover e a cantarla su quel palco ci sarà Johnson Righeira, che mai in questi anni ha fermato la sua attività musicale, voluto da Coma_Cose.

Un duetto che ci riporterà a quegli anni e a quelle sonorità. I duetti verranno annunciati oggi da Carlo Conti nel Tg1 delle 13.30.

L’estate sta finendo

