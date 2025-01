San Giorgio Monferrato: cittadinanza onoraria alla memoria a due coniugi che salvarono 16 bambini dalle deportazioni nazifasciste

SAN GIORGIO MONFERRATO – Venerdì mattina, presso la Scuola Primaria di San Giorgio Monferrato, si è svolta una toccante cerimonia per il conferimento della cittadinanza onoraria alla memoria a Giuseppina Gusmano e Felice Pretti, riconosciuti nel 2000 come Giusti tra le Nazioni per aver salvato 16 bambini dalle deportazioni nazifasciste.

L’evento ha visto una partecipazione numerosa e sentita da parte delle associazioni del paese, degli amministratori locali e di molti cittadini, che hanno trasformato l’occasione in un momento di profonda condivisione e gratitudine. Il Sindaco di San Giorgio, Paolo Marchisio, ha sottolineato l’importanza dell’esempio lasciato da Giuseppina e Felice, ricordando come fossero «due persone comuni che, di fronte a leggi e comportamenti ingiusti, invece di voltare lo sguardo, scelsero di agire per aiutare chi era perseguitato. Un insegnamento che resta valido anche oggi».

La Prof.ssa Barbara Scotti, Dirigente Scolastica dell’Istituto Comprensivo Ozzano Vignale, ha citato le parole di un altro Giusto tra le Nazioni, Gino Bartali: «Il bene si fa, ma non si dice», riflettendo sull’umiltà e il coraggio dei due coniugi. Mariella Bargero, nipote di Giuseppina, ha ricordato come sua nonna considerasse quel gesto un atto normale, lontano da ogni desiderio di eroismo.

Un momento di forte impatto emotivo è stato offerto dalla proiezione di un estratto del documentario L’ora del tempo sognato, in cui l’autore Max Biglia ha condiviso la commozione provata nel ritrovare i nomi di Giuseppina e Felice nello YadVashem, il memoriale dell’Olocausto di Gerusalemme. La cerimonia è stata arricchita dall’esibizione degli studenti della Scuola Primaria, che hanno intonato la canzone “Gam Gam”, lasciando ai presenti un messaggio di speranza e resistenza: «Siamo farfalle che volano sopra il filo spinato».

L’evento si è concluso con la consegna della pergamena commemorativa a Mariella Bargero, Maura Bargero e Gabriella Pretti (nipoti di Giuseppina Gusmano e Felice Pretti), quale simbolo della cittadinanza onoraria alla memoria, deliberata dal Consiglio Comunale di San Giorgio Monferrato lo scorso 14 gennaio.

