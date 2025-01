Schiaffeggia un’infermiera al Maggiore di Novara: arrestato un uomo

NOVARA – Nella mattinata di ieri, un equipaggio della Polizia di Stato di Novara ha arrestato un uomo accusato di aver aggredito personale sanitario.

L’episodio si è verificato presso l’Ospedale Maggiore della Carità. A chiamare le forze dell’ordine sono stati gli addetti alla vigilanza e sorveglianza. L’uomo era in evidente stato di alterazione, dovuto presumibilmente all’assunzione di sostanze alcoliche; all’arrivo dei poliziotti, stava ancora molestando i presenti. Stando ai racconti del personale sanitario, l’uomo sarebbe entrato al Pronto Soccorso intorno alle 5:15 del mattino circa, trasportato dai volontari del mezzo soccorso di base perché, sottoposto a controllo di polizia, aveva mostrato già per strada un forte stato di esagitazione. Durante le fasi dell’accettazione, l’uomo avrebbe iniziato ad insultare i presenti, per poi scagliarsi contro l’addetta del triage, schiaffeggiandola violentemente al volto. L’aggressore è stato immediatamente bloccato dal personale addetto alla vigilanza e accompagnato all’esterno dei locali, in attesa dell’arrivo delle forze dell’ordine.

L’uomo è stato poi accompagnato presso la Questura ed è stato arrestato per lesioni aggravate verso esercente di professione sanitaria. Al termine dell’udienza di convalida, l’autorità giudiziaria ha convalidato l’arresto e ha disposto per l’uomo la misura cautelare degli arresti domiciliari.

