Sono cominciati i lavori di demolizione e smaltimento dell’ex Thyssenkrupp a Torino

TORINO – Sono cominciati i lavori di demolizione dell’immenso capannone dell’ex Thyssenkrupp a Torino. Sono gli spazi dove si verificò il drammatico incidente sul lavoro nel 2007 in cui persero la vita sette operai.

“Il cantiere sta procedendo in vantaggio rispetto al cronoprogramma complessivo”. Scrive la Perino Srl che si sta occupando delle operazioni.

Il lavoro di demolizione e smaltimento

E’ sempre l’azienda a racconatre come si stanno svolgendo le operazioni di demolizione e smaltimento. “A breve – dicono – ci verrà consegnato un altro segmento di fabbricato, attualmente confinato, in cui si stanno terminando le opere di bonifica. Nel frattempo si cesoia il materiale per il carico e l’invio in fonderia. E a breve inizieremo la demolizione dei muri esterni”.

Per 20 anni il maxi capannone è rimasto abbandonato sciogliendo inquinanti nel terreno del parco e mettendo a rischio anche la salute del fiume che passa a pochi metri di distanza. Ora finalmente si apre uno spazio sul futuro.

