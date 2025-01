Volley, vince Cuneo al tiebreak, troppa Imoco per Chieri

CUNEO – Risultati negativi per le piemontesi del volley femminile. Dopo le sconfitte di Pinerolo (ieri) e Novara, anche la Fenera 76 Chieri esce sconfitta dal match, invero proibitivo con la Imoco. 25-18 25-19 25-17 i parziali che non lasciano dubbi sull’andamento della gara.

Bene invece la Granda Cuneo, unica delle nostre a riuscire ad imporsi, per di più in trasferta sul campo del Bisonte. C’è voluto il tie-break per avere la meglio delle avversarie. 25-23 18-25 25-18 16-25 9-15 l’emozionante alternarsi dei set.

