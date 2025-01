La Igor Novara cade a Perugia: un’occasione persa tra errori ed energie al limite

PERUGIA – La Igor Novara lascia punti preziosi sul campo di Perugia, squadra in lotta per non retrocedere e reduce da sei sconfitte nelle ultime sette partite.

Le azzurre, dopo essere finite sotto di due set, hanno tentato una rimonta che sembrava ormai completata, ma si sono arrese al tie-break con un epilogo amaro: avanti 11-14, con tre match point a disposizione, si sono lasciate sopraffare dal controbreak delle padrone di casa, che con un parziale di 5-0 hanno chiuso il match sul 16-14. Fatale, ancora una volta, la lunga serie di errori, con i cinque punti decisivi tutti regalati dalle ragazze di Novara.

Dopo la sconfitta contro Cuneo, a festeggiare è ora Perugia. Se le umbre hanno mostrato carattere, le novaresi sono apparse stanche e in difficoltà, forse provate dal calendario fitto: sette partite giocate negli ultimi 21 giorni. La stanchezza si è fatta sentire soprattutto in attacco, dove Tolok, nonostante i 23 punti, ha chiuso con 18 errori e uno 0% in attacco durante il tie-break. Le alternative a sua disposizione sono risultate insufficienti, e la squadra ha pagato a caro prezzo questa mancanza di profondità.

Sul fronte della classifica, la lotta per il podio della Serie A1 sembra ormai sfumata, con la Igor che dovrà concentrarsi sul mantenimento del quarto posto. L’obiettivo più realistico diventa ora la Coppa CEV, dato che in Coppa Italia, così come nei futuri playoff scudetto, sarà inevitabile scontrarsi con Conegliano, squadra ancora imbattuta in questa stagione.

